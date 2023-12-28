ميقاتي يحذر من حرب شاملة بالمنطقة بسبب استفزازات إسرائيل في جنوب لبنان

طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في لقاء مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان.



وشدد ميقاتي على أن استمرار الاستفزازات الإسرائيلية بجنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة، بحسب قناة الجزيرة الإخبارية.



وتجدد القصف الصاروخي والمدفعي بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي.



وقال مراسل قناة الجزيرة إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان، في حين قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي حولا ومركبا.