احتفلت الفنانة إسعاد يونس بالعرض الخاص لفيلم «عصابة عظيمة»، بالرياض بالمملكة العربية السعودية ، مساء أمس الأربعاء، ويشاركها البطولة كل من الفنان كريم عفيفى، رنا رئيس، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد، وهو من تأليف هاجر الإبيارى، إخراج وائل إحسان.

ومن المقرر أن ينطلق عرضه في دور العرض المصرية والخليجية، 4 يناير المقبل 2024.

الفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج ويشارك فيه عدد كبير من ضيوف الشرف، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة تجسد شخصيتها إسعاد يونس، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها كريم عفيفي الذي يتورط في مشكلات عديدة حيث يتعرض لعملية نصب كبيرة على يد تشكيل عصابي.