كوريا الجنوبية تتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم 6 دول عربية، مشيرة إلى أنها تتوقع زيادة تنافسية الصادرات الكورية الجنوبية وتعزيز أمن إمدادات الطاقة بفضل الاتفاق.

وذكرت الوزارة، أن وزير التجارة آهن دوك جيون وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي وقعا اليوم في مقر الوزارة بسول إلانات مشتركا بشأن التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

يضم مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن اتفاقية التجارة الحرة ستلغي الرسوم الجمركية على 89.9% من حركة التبادل التجاري بين الجانبين بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال وغيرهما من المنتجات النفطية.

يذكر أن الجانبين بدءا محادثات اتفاق التجارة الحرة بينهما في 2007، ثم توقفت المحادثات في 2010.

وبعد 13 عاما من الجمود، تم استئناف المفاوضات مجددا في 2022، حيث عقد الطرفان عددا من جولات التفاوض حتى تم الوصول إلى اتفاق.

وستلغي دول الخليج الرسوم المفروضة على 76.4% من جميع المنتجات التي يتم تبادلها بين الجانبين، مع فرض رسوم على 4.1% من المنتجات.

ومن المتوقع زيادة صادرات المنتجات الرئيسية من كوريا الجنوبية إلى دول الخليج، مثل السيارات ومكوناتها والآلات والأسلحة، بحسب وزارة التجارة والصناعة التي أضافت أن إمدادات الطاقة الأقل سعرا من الدول العربية ستعزز القدرة التنافسية للمنتجات الكورية الجنوبية في الأسواق الخارجية.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي هي خامس أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين العام الماضي 102.6 مليار دولار.