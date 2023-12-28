التعليم: تدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا استعدادا لامتحانات نصف العام

أعلنت وزارة التربية عن إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى عبر موقعها الرسمي استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تبدأ من 11 يناير المقبل حسب جدول كل محافظة.

وطالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية وفى حالة وجود خطأ يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة، ويستمر تحديث البيانات حتى الإثنين المقبل 2 يناير.

ويمكن تدقيق البيانات من خلال الرابط التالي: moe-register.emis.gov.eg

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت توجيهات ببدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي 11 يناير بدلا من 14 يناير بعد شكاوي أولياء الأمور من تكدس جدول الامتحانات وعدم وجود وقت كافي للمراجعة، وقامت المديريات بالفعل بتعديل جداول الامتحانات.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الكترونيا للطلاب الذين تسلموا التابلت وفي المدارس المتصلة بالانترنت، وورقيا لطلاب المنازل والطلاب الذين لم يتسلموا التابلت والمدارس غير المتصلة بالإنترنت.