إمام عاشور ينضم لقائمة المصابين في الأهلي

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انضم إمام عاشور لاعب وسط الأهلي لقائمة الإصابات في صفوف الفريق خلال مشواره في بطولة كأس السوبر المصري.

شكا إمام عاشور من آلام في العضلة الضامة خلال مواجهة فيوتشر في نهائي كأس السوبر، ليغادر الملعب في الدقيقة 75.

واضطر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاستبدال اللاعب ليشارك مكانه عمرو السولية، والنتيجة تشير لتقدم الأهلي 1/2.

وبعد خروج إمام عاشور بثوان قليلة سجل فريق فيوتشر الهدف الثاني ليعادل النتيجة 2/2.

وقبلها بعشر دقائق، وجد المدير الفني للأهلي نفسه مضطرا لاستبدال حسين الشحات لشكواه من آلام عضلية ليشارك مكانه طاهر محمد.

ويخوض الأهلي نهائي كأس السوبر بدون الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم لتعرضهما لإصابات عضلية في مباراة سيراميكا بالدور قبل النهائي.