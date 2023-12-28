إجلاء قرود وكلاب وحيوانات أخرى من حديقة حيوان بألمانيا بسبب الفيضانات

تم إجلاء أكثر من 200 قرد، وعدد من حيوان الليمور والسرقاط وكلاب البراري، بشكل أولي من حديقة حيوان في شمال ألمانيا، بسبب الفيضانات.

وقالت متحدثة باسم حديقة الحيوان الترفيهية، اليوم الخميس، إن المياه دخلت بعض بيوت الحيوانات في "حديقة سيرينجيتي" بمنطقة هودينهاجن، شمالي هانوفر.

وتم الآن نقل الحيوانات المتضررة إلى مكان آخر بالموقع.

وأوضحت الحديقة أنه بعد أيام من هطول الأمطار، في وقت سابق هذا الأسبوع، غمرت المياه أجزاء كبيرة من أراضي الحديقة، والتي يتعذر الوصول إلى أجزاء منها في بعض الحالات، إلا من خلال المركبات المخصصة للمرور في الطرق الوعرة.

والوضع حرج بشكل خاص في "ماساي مارا لودجيز"، وهو جزء من الحديقة يتم فيه إيواء الظباء والزرافات بجانب أكواخ مخصصة لإقامة الضيوف ليلا.