تموين مطروح: ضبط 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر و54 مخالفة في حملات تفتيشية على أسواق ومخابز الضبعة ومرسى مطروح

قالت المهندسة هند مساعد مدير مديرية تموين مطروح، إن حملة تفتيشية على اسواق ومخابز ومستودعات الضبعة ونرسى مطروح، تمكنت من ضبط ومصادرة 50000 علبة سجائر مجهولة المصدر، و54 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضحت مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط أحد التجار بحوزته بمدينة مرسى مطروح، 50 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالإضافة إلى 22 مخالفة بالإضافة حملة تموينية أخرى بمدينة الضبعة بمعرفة الإدارة التموينية، حرر عنها عدد 32 مخالفة تموينية.

وأكدت أنه تم التحفظ على المضبوطات من علب السجائر مجهولة المصدر وتحرير محاضر للمخالفين؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة.