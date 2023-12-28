اليمن: نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية من جدة إلى ميناء عدن

أعلن اليمن، اليوم الخميس، نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية الواصلة لجنوب البلاد، إلى ميناء عدن بدلا من ميناء جدة السعودي، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 9 سنوات.

وأفادت وزارة النقل اليمنية، في بيان، بأن "نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي دشن اليوم نقل إجراءات تفتيش السفن التجارية من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية إلى ميناء عدن".

وأكد الزبيدي في اجتماع شمل عددًا من المسئولين، "جاهزية ميناء عدن لاستقبال جميع الخطوط الملاحية المحلية والدولية"، موجها الجهات ذات الاختصاص في وزارة النقل، ووزارة الصناعة والتجارة، والمنطقة الحرة، والأجهزة الأمنية بـ"تذليل الصعوبات أمام التجّار ورجال الأعمال من مختلف المحافظات، وتقديم كل التسهيلات لهم للاستيراد عبر موانئ عدن".

وثمّن الزُبيدي في الاجتماع "الجهود التي بذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب وزارة النقل في استكمال الترتيبات لنقل إجراءات تفتيش السفن الواصلة إلى موانئ عدن من ميناء جدة، في خطوة من شأنها أن تٌعزز نشاط الميناء وتخفّض تكاليف التأمين على البضائع"، وفق البيان.

بدوره، قال وزير النقل عبدالسلام حُميد: "يسرنا أن نعلن نقل آلية تفتيش السفن التجارية إلى جمارك ميناء الحاويات بعدن، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقوات التحالف العربي، واستكمال المتطلبات والترتيبات للقيام بعملية التفتيش".

وأوضح حُميد أن ذلك "يأتي كثمرة لجهود قامت بها وزارة النقل والمؤسسات المعنية التابعة لها، وتحت إشراف الحكومة اليمنية الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي"، معتبرا "ذلك دعماً لاستعادة النشاط التنموي والتجاري والملاحي".

يشار إلى أن إجراءات تفتيش السفن القادمة إلى عدن كانت تتم في ميناء جدة منذ العام 2015، بسبب ظروف الحرب في البلاد التي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، توصل أطراف النزاع إلى مجموعة تدابير لوقف شامل لإطلاق النار وتحسين المعيشة للمواطنين.