المقاومة الإسلامية في العراق تقصف أهدافا إسرائيلية داخل الأراضي العراقية والفلسطينية

أعلنت ما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الخميس أنها قصفت مركزا وهدفا إسرائيليا داخل الأراضي العراقية والفلسطينية في عمليتين منفصلتين في إطار الرد على الهجوم الإسرائيلي على غزة المتواصل للشهر الثالث على التوالي.

وذكر بيان لـ"المقاومة الإسلامية" في العراق وزع فجر اليوم أنه "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر أمس الاربعاء مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني شمال شرقي محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بالأسلحة المناسبة".

كما ذكرت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان منفصل أنها استهدفت "هدفا حيويا في أراضينا المحتلة إلى الجنوب من مستوطنة إلياد بالأسلحة المناسبة"، مجددة موقفها في الاستمرار بـ" دكّ معاقل العدو".