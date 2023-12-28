الجيش الإسرائيلي يعترف بوقوع ضرر غير مقصود للمدنيين بقصف على غزة يوم 24 ديسمبر

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقوع ما أسماه «أذى غير مقصود» للمدنيين؛ نتيجة الغارات الجوية على وسط غزة في 24 ديسمبر الجاري.



وطالت الضربات أهدافا في مخيم المغازي للاجئين، واستشهد نحو 70 شخصا في الغارات، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.



وزعم الاحتلال الإسرائيلي في بيان أُرسل إلى شبكة CNN أنه خلال «العمليات في قطاع غزة ضد أهداف تابعة لحماس، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هدفين مجاورين كان عناصر حماس موجودين فيهما، في 24 ديسمبر 2023».



وأضاف البيان: «قبل تنفيذ الضربات، اتخذ الجيش الإسرائيلي خطوات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير المتورطين في المنطقة. وكشف تحقيق أولي أن مبانٍ إضافية تقع بالقرب من الأهداف قد تعرضت للقصف أيضا أثناء الغارات، والتي من المحتمل أنها تسببت في ضرر غير مقصود لمزيد من المدنيين غير المتورطين».



وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن «الضربات ستخضع لمزيد من التحقيق، من قبل آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة».



وقال إنه «يأسف للأذى الذي لحق بالمدنيين غير المتورطين، ويعمل على استخلاص النتائج وتعلم الدروس من هذا الحدث»، بحسب المزاعم الواردة في البيان.