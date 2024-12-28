الحوثي تعلن استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية الجوية في النقب بصاروخ باليستي

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف قاعدة نيفاتيم الإسرائيلية الجوية في النقب جنوب الأراضي المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وقال الناطق العسكري للحوثي يحيى سريع، في بيان اليوم السبت، إن «القوة الصاروخية التابعة للحوثي استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2»، مؤكدًا أن الصاروخ «أصاب هدفه بنجاح».

ولفت إلى «استمرار الجماعة في تأدية وتنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية، بمزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي، حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها».

وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر عسكرية قولها إن إسرائيل تخطط لسلسلة عمليات ضد الحوثيين؛ تتضمن إجراءات لإلحاق الضرر بنظام الجماعة وقادتهم.

وأضافت هيئة البث أن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة ودول أخرى تنفيذ عمليات مشتركة ضد الحوثيين.

وأفادت مصادر يمنية بشن تحالف «حارس الازدهار» بقيادة الولايات المتحدة، يوم الجمعة، غارات على مواقع عسكرية في مناطق مختلفة بصنعاء.

وطال القصف الجوي معسكر الفرقة الأولى مدرعات، والصيانة، والإذاعة والتلفزيون، وقاعدة الديلمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء.