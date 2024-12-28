انهيار نشوى مصطفى بعد وصول جثمان زوجها إلى مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس

انهارت الفنانة نشوى مصطفى، وبكت بكاءً شديدًا بعد وصول جثمان زوجها للمسجد؛ لأداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر.

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى، وفاة زوجها صباح اليوم، السبت، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيكون عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل.

وقالت نشوى، عبر حسابها بفيسبوك: "اللي بيحب ربنا يجي يصلى صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي، تعالوا والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر، أبوس أيديكم عايزة ناس كتير تيجي والنبي، الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات".