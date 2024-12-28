جيش الاحتلال يعلن رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة القدس نتيجة إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقال موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، إن الإنذارات دوت في عشرات المستوطنات بمنطقة القدس ومنطقة لخيش.

وأشار إلى تفعيل الإنذار في مستوطنات: تسوبا، وكريات إينافيم، ونفيه إيلان، ونحشون، وتسور هداسا، وليترون، وبيت شيمش، وبيتار عيليت، ومشمار دافيد، وكرمي يوسف.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوت الساعة 16:14 في مناطق القدس والنقب الغربي والشفلا، بعد رصد إطلاق صاروخيين من شمال قطاع غزة.

ولفت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، إلى أنه «جرت محاولات اعتراض»، قائلًا إن «الحادث قيد التحقيق».