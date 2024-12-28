بوتين يعتذر لعلييف عن تعرض الطائرة الأذربيجانية لحادث فوق أراضي روسيا

أفاد الكرملين، اليوم السبت، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش ملابسات تحطم طائرة الركاب مع الأذربيجانية مع نظيره الأذري إلهام علييف.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، قدم بوتين اعتذاره لنظيره على تعرض طائرة أذربيجانية لحادث مأساوي في المجال الجوي الروسي، الأربعاء الماضي.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية، يوم الأربعاء، بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان بعد أن حولت مسارها من منطقة بجنوب روسيا تنتشر فيها أنظمة الدفاع الجوي التي تُستخدم في إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.

ولقي ما لا يقل عن 38 شخصا حتفهم في هذه الواقعة، بينما نجا 29 شخصا.

وانحرفت رحلة الخطوط الجوية الأذربيجانية جيه 2-8243 التي انطلقت من باكو عاصمة أذربيجان مئات الأميال عن مسارها المقرر إلى غروزني، في الشيشان بجنوب روسيا وتحطمت على الشاطئ المقابل لبحر قزوين على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات (1.8 ميل) من أكتاو في كازاخستان.

وسبب تغيير الطائرة مسارها لمئات الكيلومترات عبر بحر قزوين غير معروف.

وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا)، أمس الجمعة، إن الطائرة قررت تغيير مسارها من وجهتها الأصلية في الشيشان وسط ضباب كثيف وتحذير محلي من طائرات مسيرة أوكرانية.