الأوقاف: افتتاح أكثر من 12 ألف مسجد منذ 2014 بتكلفة تزيد عن 20 مليار جنيه

قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الوزارة افتتحت 34 مسجدا يوم الجمعة في 14 محافظة، مؤكدًا أن افتتاح المساجد الجديدة أصبح سُنَّة أسبوعية، فلا يمر أسبوع إلا وتعلن الوزارة عن افتتاح عدد من المساجد.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، أن الأسبوع المنصرم شهد افتتاح 34 مسجدًا، والأسبوع السابق له أكثر من 20 مسجدًا، والأسبوع الأسبق أكثر من 30 مسجدًا.

وأوضح أن خطة إعمار بيوت الله التي تتبناها الوزارة تسير وفق 3 مسارات؛ هي الإحلال والتجديد، والتي تكاد تشهد بناء المسجد من جديد، ثم مسار التطوير والصيانة للمرافق، والمسار الثالث هو فرش المساجد.

وأضاف أنه منذ يوليو 2014 وحتى الأسبوع الحالي؛ تم افتتاح 12 ألفًا و631 مسجدًا ضمن المسارات الثلاثة، بتكلفة إجمالية 20 مليارا و310 ملايين جنيه.

وأشار إلى توقيع الوزارة بروتوكولا مع وزارة التموين؛ ستمول بموجبه وزارة الأوقاف من ميزانيتها شراء ألف طن من السلع الغذائية لتوزيع 200 ألف شنطة غذائية مجانا على الأهالي المستحقين.

ولفت إلى توزيع الوزارة ما يقارب 900 طن من لحوم الأضاحي والتبرعات في عام 2024، موضحا أنها لا توزع فقط في موسم عيد الأضحى؛ ولكن يتم توزيعها أسبوعيا على مدار العام.