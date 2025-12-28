مقتل 9 أشخاص إثر انفجار لغمين بولاية زامفارا النيجيرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• مسؤول في الشرطة أكد أنه تم نشر قوات الأمن في منطقة الحادثة وبدء التحقيقات، وفق وسائل إعلام محلية

قتل 9 أشخاص جراء انفجار لغمين أرضيين مزروعين على طريق في ولاية زامفارا شمالي نيجيريا، أثناء مرور السيارات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، مساء السبت، أن لغمين أرضيين مزروعين على طريق ماغامي-دانسادو السريع في ولاية زامفارا، انفجرا أثناء مرور سيارات فوقهما.

وأضافت وسائل الإعلام نقلاً عن مسؤولين، أن الحادثة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص، وإصابة آخرين دون ذكر عدد محدد.

وصرح المتحدث باسم شرطة زامفارا يزيد أبو بكر، بأنه تم نشر قوات الأمن في المنطقة، وبدأ التحقيق في الحادثة.

وتتعرض نيجيريا لهجمات بين الحين والآخر من قبل عصابات مسلحة في أجزاء مختلفة من البلاد، فضلاً عن هجمات تنفذها تنظيمات إرهابية مثل بوكو حرام وداعش.