ترامب يوقع اتفاق التجارة المعدل مع المكسيك وكندا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون اتفاق تجاري معدل بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك في مراسم اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، مشيدا به كـ"تقدم هائل" للزراعة والصناعة وعمال صناعة السيارات في أمريكا.



ويعد هذا الاتفاق تحديثا لاتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) الموقعة قبل 26 عاما.



وقال ترامب، مرحبا بانتهاء "كابوس" نافتا:"إن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، هو أكثر اتفاق تجارة حديث اتساعا وعدالة وتوازنا يمكن التوصل إليه- وليس هناك شيء يماثله".



وتابع الرئيس الأمريكي الذي كان محاطا بالعمال الذين يرتدون الخوذات والزي الرسمي إن الاتفاقية الجديدة ستحافظ على "الوظائف والثروة والنمو" في الولايات المتحدة.



وأضاف ترامب إنه كان "فوزًا كبيرًا للمصنعين وأصحاب العمل الأمريكيين" و "تقدما هائلاً للزراعة الأمريكية" من شأنه أن يجعل كندا "توفر أخيرًا إمكانية أكبر لدخول منتجات الألبان الأمريكية".



وكانت اتفاقية نافتا مثيرة للجدل لفترة طويلة، وسط اتهامات من النقابات العمالية وبعض الشعبويين الاقتصاديين، بأنها أنهت بعض الوظائف ذات الأجر الجيد في الولايات المتحدة، حتى مع أنها عززت الناتج الاقتصادي الكلي وخلقت فرص عمل جديدة.



ولم تصدق كندا بعد على الاتفاق الجديد، ولكن التشريع تحرك هذا الأسبوع في اوتاوا، بينما أنهت المكسيك عملية التصديق عندها.