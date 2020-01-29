الملك سلمان يؤكد للرئيس الفلسطيني موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية

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قالت وكالة الأنباء السعودية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء إن العاهل السعودي الملك سلمان أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.