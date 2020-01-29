مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة على طريق بمرسى علم

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لقيت سيدة مصرعها وأصيب 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند الكيلو 40 طريق مرسى علم/برنيس، بالقرب من قرية الشيخ الشاذلي، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد والمصابين لنفس المستشفى لتلقى العلاج.

وحُرر محضر بالحادث وحُول إلى نيابة القصير التي أمرت بندب خبير فني لمعاينة مكان الحادث وصرحت بدفن الجثة.

وكانت غرفة عمليات مدينة مرسى علم قد تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة رقم 9335 ص و ن عند الكيلو 40 الشيخ الشاذلي؛ ما أسفر عن مصرع "عزيزة إبراهيم" 18 سنة وإصابة 10 أشخاص كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف في برنيس.

ومن جانبه قام العميد إيهاب فرغلي رئيس المدينة، بزيارة المصابين في مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد واطمأن على حالتهم الصحية وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

والمصابون هم: أسماء محمد نور 18 سنة وشقيقتها سليمة 12 سنة ومحمود حسب النبى 49 سنة وأبنائه عامرة 7 سنوات وحليمة 19 سنة ورقية 14 سنة وعايدة 8 سنوات وعبد الرحمن عمر حسب النبي 7 سنوات وشقيقته ريا 18 سنة ومنى إبراهيم 15 سنة.