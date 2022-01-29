محافظ المنوفية يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدداً من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير لعام 2022، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني القرني وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، ومديرة الإدارة التعليمية بشبين الكوم، ورئيس حي شرق شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية انتظام سير الامتحانات بمدرسة دار التربية الرسمية للغات بنطاق حي شرق شبين الكوم، والتي تضم 12 لجنة بنين وبنات، ومدرسة الشهيد طارق محمد ذكي طلبة الإعدادية الحسينية سابقًا، والتي تضم 22 لجنة، وكذا مدرسة الرسمية المتميزة المتكاملة، والتي تضم 16 لجنة بنين وبنات.

واطمئن المحافظ، على سير الامتحانات، وتأكد من توزيع ورق الأسئلة في المواعيد المقررة، مشيرًا إلي استقرار العملية الامتحانية وانتظام اللجان.

كما شدد المحافظ، على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، هذا ويؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

وأوضحت وكيلة وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه انطلقت اليوم السبت 29 يناير، أولى أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتستمر حتى الخميس المقبل 3 فبراير 2022 بإجمالي 401 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وذلك لاستقبال 85 ألفا و512 طالبا وطالبة وبمشاركة 14 ألفا و639 معلما تنوع ما بين رئيس لجنة ومراقب أول ومراقب وملاحظ وإداري.

وأكدت أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بالغرف الفرعية بكل الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام سير الامتحانات، ورصد أية تجاوزات والتعامل الفوري مع أية معوقات لتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

وأشارت إلى أن المديرية أنهت كل الإجراءات الخاصة بمراعاة الاحترازية والوقائية من حيث تطهير وتعقيم كل اللجان الامتحانية، ومراعاة المسافات البينية بين الطلاب مع التأكيد على ارتداء كل طالب الكمامة الطبية، بالإضافة إلى التشديد بعدم السماح بدخول الطلاب والمعلمين إلى مقر اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة، وذلك للتصدي إلى حالات الغش ومنع إخلال العملية الامتحانية، وحرصًا على مستقبل الطلاب.