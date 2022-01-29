تايوان تغيب عن حفلي افتتاح وختام أولمبياد بكين الشتوي بسبب مخاوف كورونا

أفادت الهيئة العامة المشرفة على الرياضة في تايوان، بأن وفد الجزيرة إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لن يحضر حفلي الافتتاح أو الختام في ظل المخاوف من وباء كورونا، واضطرابات مواعيد الرحلات الجوية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن إدارة الرياضة التايوانية القول في بيان إن عددا من أفراد الوفد، الذي يضم 15 من الرياضيين والمدربين وغيرهم من ممثلي تايوان الأولمبياد، سوف يغيبون عن حفل الافتتاح المقرر يوم 4 فبراير بسبب تأخير في الرحلات، نتيجة الوباء.

وأضافت الإدارة، أن باقي أعضاء الوفد سوف يغيبون عن الفعاليات للسماح للرياضيين بالحصول على قسط من الراحة.

وقال البيان، إن وفد تايوان لن يشارك في الحفل الختامي لأن العديد من أعضائه سوف يكونون قد غادروا بكين بالفعل.

وتنافس تايوان حاليا باسم "تايبيه الصينية" في الألعاب الأولمبية بناء على إصرار من بكين التي تعتر الجزيرة جزءا من أراضي الصين.

وترفض حكومة تايوان، المنتخبة ديمقراطيا هذا، وتؤكد أنها دولة منفصلة فعليا.

وكانت حكومة تايوان، أعلنت في وقت سابق إنه لن يحضر أي من مسؤوليها أولمبياد بكين.