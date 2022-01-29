تعليم مطروح: امتحان اللغة العربية لطلاب الرحلة الإعدادية في مستوى الطالب المتوسط

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن امتحان اللغة العربية، جاء في مستوى الطالب المتوسط ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية يراعى الوزن النسبي للخريطة الزمنيه، بما يغطي كافة أجزاء المنهج الدراسي.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ،أن زمن الامتحان مناسب للأجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها وأن الورقة الامتحانية جاءت خالية تماماً من الأخطاء الفنية والمطبعية وتتسم بالوضوح و البعد عن الغموض،

لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية قامت بالتواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتي أفادت أن العملية الامتحانية تسير في وضعها الصحيح وفق الضوابط الامتحانية ولم تتلق أي شكاوي من الطلاب وأولياء الأمور .

وأشاد بمنظومة التعاون المتميزة مع مديرية الأمن في تأمين سيارات الأسئلة ومقار اللجان الامتحانية ولجنة النظام والمراقبة.

وأشار إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية انطلقت صباح اليوم بمائة وتسع لجنة امتحانية بأنحاء المحافظة وسط أجواء آمنة وهادئة، مشددا على تعقيم كافة اللجان الامتحانية، قبل وبعد أداء الطلاب للامتحان.