القبض على 3 أشقاء لاتهامهم بقتل شاب في مشاجرة بأوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 3 أشقاء، لاتهامهم بقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة أوسيم.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووجود مصاب بمنطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 3 أشقاء، وطرف ثان عاطل، بسبب خلافات الجيرة، وتعدى خلالها أفراد الطرف الأول على الطرف الثاني بالضرب بألة حادة علي الرأس مما تسبب في إصابته ووفاته داخل المستشفى، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.