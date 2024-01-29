 حرب غزة.. إسرائيل: محادثات باريس بناءة ولا تزال هناك فجوات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرب غزة.. إسرائيل: محادثات باريس بناءة ولا تزال هناك فجوات

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 يناير 2024 - 12:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 يناير 2024 - 12:47 ص

وصفت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد المحادثات في باريس بشأن وقف جديد محتمل لإطلاق النار في حرب غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن بأنها "بناءة".

ومع ذلك، لا تزال هناك "فجوات كبيرة" في المواقف، حسبما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بعد اجتماع بين رئيس وكالة الاستخبارت المركزية الأمريكية وليام بيرنز وممثلين عن إسرائيل ومصر وقطر في العاصمة الفرنسية.

وذكر البيان أن الجانبين يعتزمان الاجتماع مرة أخرى هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات.

ووضع المفاوضون الأمريكيون مسودة تستند إلى مقترحات من إسرائيل وحركة حماس، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ووصل الوفد الإسرائيلي، بقيادة ديفيد برنياع، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" إلى باريس في وقت سابق اليوم لإجراء محادثات، حول اتفاق محتمل بشأن الرهائن مع حركة "حماس".

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