جالطة سراي يقلب الطاولة على غازي عنتاب بالدوري التركي

واصل جالطة سراي صراعه مع غريمه التقليدي فناربخشه على قمة جدول ترتيب الدوري التركي لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا 2 / 1 على ضيفه غازي عنتاب، اليوم الاثنين، في المرحلة الـ23 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت اليوم عن فوز قاسم باشا على مضيفه طرابزون سبور 3 / 2، فيما تعادل اسطنبول سبور 1 / 1 مع ضيفه سامسون سبور، وقيصري سبور مع ضيفه أنطاليا سبور بالنتيجة ذاتها.

وتقدم غازي عنتاب بهدف مباغت حمل توقيع أردا كيزيلداج في الدقيقة 29، قبل أن ينتفض جالطة سراي في الشوط الثاني، حيث أحرز ويلفرد زاها هدف التعادل في الدقيقة 72، فيما تكفل ياريس يلماظ بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد جالطة سراي، الذي حقق فوزه الـ19 في المسابقة خلال الموسم الحالي والرابع على التوالي، إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف فناربخشه (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد غازي عنتاب، الذي لم يحقق أي فوز في البطولة للمباراة السابعة على التوالي، عند 23 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).