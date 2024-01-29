أمازون تتراجع عن صفقة الاستحواذ على آي روبوت

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة أمازون دوت كوم تخليها عن صفقة الاستحواذ على شركة آي روبوت كورب المصنعة للإنسان الآلي رومبا مقابل 4ر1 مليار دولار، بعد صدام مع المفوضية الأوروبية التي هددت برفض الصفقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار أمازون يشير إلى تزايد الضغوط عليها لكي تثبت أن تحركاتها لا تهدد المنافسة في الأسواق في ظل تزايد نفوذها في أسواق تجارة التجزئة والحوسبة السحابية والترفيه.

في الوقت نفسه، فإن الانسحاب من الصفقة يعفي أمازون من مهمة وقف الخسائر التي تعاني منها آي روبوت كورب الموجود مقرها في مدينة بدفورد بولاية ماساشوستس الأمريكية.

وأعلنت شركة آي روبوت تقاعد رئيسها التنفيذي كولين أنجيل، في الوقت الذي تخضع فيه الشركة لخطة إعادة هيكلة ستؤدي إلى شطب حوالي 350 وظيفة بما يعادل حوالي 31% من إجمالي قوة العمل في الشركة. وتراجع سهم آي روبوت قبل بدء التعاملات الرسمية في بورصة نيويورك اليوم بنسبة 16% تقريبا.

يذكر أن المفوضية الأوروبية، وهي المعنية بتطبيق قواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، معروفة بشكل عام بتفضيل الإجراءات التي تساعد في علاج أي مخاطر تهدد المنافسة في الأسواق بدلا من حظر عمليات الاندماج أو الاستحواذ، لكن الشركات غالبا ما تختصر الأمور وتتخلى عن صفقات الاستحواذ في حالة اعتراض المفوضية على الصفقة.

يذكر أن أمازون ستدفع 94 مليون دولار لشركة آي روبوت للتعويض عن التراجع عن الصفقة، بعد قرار شركة أدوبي الأمريكية التراجع عن صفقة الاستحواذ على شركة فيجما الناشئة مقابل 20 مليار دولار بعد تهديد كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالاعتراض على الصفقة.

ورفضت أمازون تقديم أي تنازلات لتهدئة مخاوف الأجهزة الرقابية بشأن صفقة الاستحواذ على آي روبوت. وفي وقت سابق حذرت المفوضية الأوروبية من أن أمازون قد تحد من وجود المكانس الآلية من إنتاج الشركات الأخرى على منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها لصالح منتجاتها.