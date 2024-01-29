خبير مصرفي يكشف الفئات الأكثر تزويرًا من الدولار بالسوق الموازي

قال كريم جلال، خبير أمن المعلومات البنكية، إنه لابد أن يتم النظر إلى فكر الشخص "المُزور" والفئات الورقية، موضحًا أن أكثر فئات ورقية تم تزويرها هي الـ100 والـ50 دولار، إلا أن الفئات الصغيرة لم تكن في السوق الموازي للدولار، لأن المزور لا يخاطر بنفسه بطباعة كميات أوراق كثيرة بمبالغ منخفضة.

وأوضح جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه يتم التعرف على الورقة المزورة في الدولار من السليمة من خلال الملمس، حيث أن ملمس الورقة المزورة يكون ناعما بالعكس عن الأصلي، يتم طبعها كـ"A4"، موضحًا أنه يفضل عدم التعامل في الدولار بالسوق الموازي والاكتفاء بالبنوك لأنها تحتوي على ماكينات لكشف الأوراق المزورة.

وأشار كريم جلال، إلى أن الشريط الأزرق يظهر علامة "الجرس ورقم 100 في الدولار الصحيح، بينما في المزور لم يظهر هذا الشكل، موضحًا أن العملة المزورة لا تعطي انعكاسا لأي شئ، كما أن في الورقة غير الصحيحة يظهر علامة الجرس بشكل باهت عن الدولار الحقيقي.