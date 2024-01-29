ضبط شخص خرب الأعمال الديكورية بمطلع الكوبري العلوي بدمنهور

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة دمنهور من ضبط شخص قام بأعمال تخريب للأعمال الديكورية بمطلع الكوبري العلوي بدمنهور، مدعيًا أنه يعاني من مرض نفسي على إثره نفذ تلك الأعمال.

وتم عرضه على الجهات المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه، والتي أثبتت تمتعه بكامل قواه العقلية، وأنه لا يعاني من أي أمراض نفسية.

وتوجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، يرافقها كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، لمكان الواقعة لمتابعة تطورات الحادث.

ووجهت نائب المحافظ، الجهات المعنية بالمحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة ورفع أي آثار ناجمة عن هذا العمل التخريبي.

وأكدت "بلبع"، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تخريب الممتلكات العامة أو تعطيل مصالح المواطنين، والإساءة للمظهر الحضاري للمدينة والإضرار بالأمن والسلم المجتمعي.

وتوجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بسرعة التوجه لمكان الواقعة، والانتهاء من تنفيذ أعمال الترميم المطلوبة ورد الشيء لأصله.