أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، إنهاء مهام لواء الاحتياط «كرياتي» في مدينة خان يونس جنوبي غزة، ومغادرته القطاع، حيث ذكرت إذاعته أنه في إطار تقليص قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أنهى لواء الاحتياط «كرياتي» مهامه العسكرية في خان يونس، على أن يغادر القطاع عائدا إلى الداخل الإسرائيلي.

وأكدت الإذاعة أن ضباط وجنود اللواء سيغادرون غزة عائدين إلى منازلهم، بدعوى أنهم أنهوا مهامهم في مدينة خان يونس، وأنهم شاركوا في إلحاق الهزيمة بكتائب حركة حماس في قطاع غزة.

فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر تخفيض أو تقليص قوات الاحتياط في غزة، مؤكدةً مغادرة اللواءين الرابع والخامس والخمسين القطاع، بعد انتهاء مهمتهما في غزة.

فما هو لواء الاحتياط كرياتي؟ وماذا يمثل لجيش الاحتلال الإسرائيلي؟

تأسس لواء كرياتي تابعا جيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948 على يد ديفيد بن جوريون، أوّل رئيس وزراء لإسرائيل، وكان واحدًا من اللواءات التسعة الأولى التي شكلت عصابة الهاجاناه.

كان لواء كيرياتي في البداية مسئولًا عن تأمين المنطقة المحيطة بتل أبيب، ثم شارك في عدة حروب، منها حرب 1948، التي شارك فيها كاللواء الإسرائيلي الرابع، كما شارك خلال العدوان الثلاثي على مصر.

ووفقا للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، فلواء كرياتي نشأ ليتبع الهاجاناه، التي كانت عصابة عسكرية يهودية صهيونية تأسست عام 1920.

ووفقا لما ذكرته فضائية الجزيرة القطرية، فقد لعبت الهاجاناه، وهي تضم لواء كرياتي وثلاثة ألوية قبله، دورا عسكريا كبيرا في تأسيس دولة الاحتلال عام 1948.

وارتكبت الألوية التابعة للهجاناه في سبيل قيام دولة الاحتلال أعمالا إرهابية وجرائم حرب في حق الفلسطينيين، فشارك في صفوفها عدد كبير ممن أصبحوا لاحقا قادة للدولة، وبحكم متانة تدريبها وتسليح ألويتها شكلت النواة الأولى للجيش الإسرائيلي الرسمي.

وكان يضم لواء كرياتي 3 كتائب، الكتيبة الثانية والأربعون، والكتيبة الثالثة والأربعون بقيادة عاموس بن جوريون، ابن ديفيد بن جوريون، والكتيبة الرابعة والأربعين، ويعمل بشكل أساسي على تهجير الفلسطينيين وتوطين اليهود.

واليوم يمثل لواء كرياتي جزءا من لواء الاحتياط من الفرقة 146، ويتكون من وحدات الكتيبة المدرعة 7421، والكتيبة المدرعة 7016، والكتيبة المدرعة 9218، والكتيبة الهندسية 7071، وكتيبة اللوجستيات، وشركة الإشارات.