تقارير: ريال مدريد فقد الأمل في ضم أرنولد من ليفربول في يناير

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني صعوبة في ضم النجم الإنجليزي الشاب ترينت ألكسندر-أرنولد من صفوف ليفربول الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ورغم الرغبة القوية من جانب ريال مدريد في ضم أرنولد لتعزيز خط دفاعه، إلا أن ليفربول تمسك بلاعبه ورفض جميع العروض المقدمة، يأتي هذا الرفض في محاولة من الريدز لإقناع أرنولد بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد يهدف إلى استغلال أزمة الإصابات التي يعاني منها خط دفاعه، لا سيما غياب داني كارفاخال، لضم أرنولد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لكن مساعيه باءت بالفشل.