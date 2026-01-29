مطارات أبوظبي تتجاوز حاجز 33 مليون مسافر في 2025

سجّلت مطارات أبوظبي، الجهة المشغّلة لمطارات الإمارة الخمسة بما فيها مطار زايد الدولي، أكثر من 33 مليون مسافر خلال العام الماضي 2025، في أكبر تدفّق سنوي للمسافرين تشهده الإمارة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم الخميس، يعكس هذا الأداء المستدام تضاعف أحجام الحركة عبر مطارات الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما برز مطار زايد الدولي كأسرع المطارات العملاقة نمواً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، استناداً إلى أحدث بيانات الحركة الجوية العالمية.

وجاء تجاوز جميع الأرقام القياسية السابقة نتيجة التوسّع المستمر في شبكة الوجهات الدولية، حيث أضافت شركات الطيران وجهات جديدة، وزادت عدد الرحلات على الخطوط ذات الطلب المرتفع، وعزّزت مستويات الربط الجوي عبر أسواق رئيسية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وشهدت شبكة مطار زايد الدولي إطلاق 39 مساراً جديداً، إلى جانب انضمام سبع شركات طيران جديدة. وفي عامه التشغيلي الكامل الثاني، استحوذ المطار على نحو 98% من إجمالي حركة المسافرين و73% من حركة الطائرات، مسجلاً 59ر8 مليون مسافر خلال الربع الأخير من العام 2025، بنمو سنوي قدره 8ر13 %.

وشملت الوجهات الجديدة خلال العام مراكز عالمية كبرى مثل أديس أبابا وأتلانتا وهونج كونج، وعددا من الأسواق الناشئة من بينها برلين وهانوي وبونه ووارسو.