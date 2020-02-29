 رئيس وزراء بريطانيا يعتزم الزواج من صديقته الحامل كاري سيموندز - بوابة الشروق
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رئيس وزراء بريطانيا يعتزم الزواج من صديقته الحامل كاري سيموندز

(د ب أ)
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 10:34 م | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 10:34 م

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الزواج من شريكته كاري سيموندز الحامل، حسبما أعلنا اليوم السبت.

ونقلت صحيفة التليجراف وغيرها من وسائل الإعلام عن متحدث باسم جونسون وصديقته القول: "يسر رئيس الوزراء والآنسة سيموندز أن يعلنا عن خطبتهما وأنهما ينتظران إنجاب طفل في أوائل الصيف".

ويقيم جونسون، 55 عامًا، زعيم حزب المحافظين، الذي طلق زوجتين من قبل، مع سيموندز، 31 عامًا، في مقر إقامة رئيس الوزراء الرسمي في داونينج ستريت بلندن منذ توليه منصبه في يوليو.

وكانت سيموندز تشغل منصب مستشارة إعلامية سابقة لحزب المحافظين.

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