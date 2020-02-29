أردوغان: طالبت روسيا بالتنحي جانبًا وإفساح المجال أمام تركيا لمواجهة الأسد

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه طالب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بتنحي روسيا جانبا وإفساح المجال أمام تركيا لمواجهة نظام الأسد في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي اليوم السبت، أثناء مشاركته في لقاء مع نواب حزبه "العدالة والتنمية" في إسطنبول.

وذكر أردوغان في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء اليوم أن تركيا لم تتدخل في سورية بناءً على دعوة من نظام الأسد، وإنما استجابةً لطلب الشعب السوري، وأنها ليست لديها نية بالخروج ما دام شعبها يطالبها بالبقاء.

وشدد على أن تركيا لا تسعى إطلاقا لمغامرة في سورية أو توسعة حدودها، وأكد عدم وجود أي مطامع في نفط أو أراضي سوريا، إنما جُل هدفها ضمان أمنها القومي عبر إقامة منطقة آمنة شمالي سوريا.

ولفت أردوغان إلى أن الأزمة في إدلب جرى حبكها بهدف التضييق على تركيا، وأن الهدف الرئيسي من هذا السيناريو هو تركيا وليس سوريا.

وحول اتصاله مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عقب مقتل الجنود الأتراك بغارة للنظام السوري في إدلب، قال اردوغان: "قلت لبوتين: ماذا تفعلون هناك؟ إذا كنتم تريدون إنشاء قاعدة، لكم ذلك، لكن ابتعدوا من طريقنا واتركونا لوحدنا مع النظام".

وأضاف أن القوات المسلحة التركية دمرت مستودعا كيميائيا للنظام السوري مساء أمس الجمعة، وعلّق قائلًا: "لم نرغب بالوصول لهذه النقطة، لكن النظام أجبرنا على معاملته بهذه الطريقة".

وأعلن أردوغان مقتل أكثر من 2100 عنصرا من قوات النظام السوري وتدمير نحو 300 آلية تابعة له، حسب الأناضول.

وأكد أن تركيا تواصل جهودها لإنشاء منطقة آمنة فعليا بعمق 30 كيلو مترا، على طول حدودها المشتركة مع سوريا.