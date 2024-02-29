تفقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ورشة عمل تطوير مهارات الذات للطلاب الموهوبين والمبدعين والمخترعين بعنوان «انطلق»، والتي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، تحت إشراف أماني طراف، بقاعة مصادر التعلم بديوان المديرية، و بحضور الدكتور محمد الشرايدي، مدرب التنمية البشرية.

وأوضح وكيل الوزارة في بيان له اليوم، أنه فتح نافذة التقييمات غير المباشرة للطلاب و المدارس من خلال العديد من التساؤلات الهادفة التي رصد من خلالها احتياجات الطلاب، وخلال حواره معهم استمع إلى المخترعة الصغيرة شروق عماد حمدي، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة اللوزي الثانوية بنات، حيث تحدثت عن استخدام النيتروجين داخل محركات السيارات وأثره اقتصاديا بيئيا، كما استمع إلى المخترع يوسف عماد الصايغ، بإدارة السرو مدرسة زغلول الإعدادية، حيث أوضح النقاش معه إلى فكرة المبدع في استخدام عديد من المواتير التالفة في تنفيذ أجهزة متعددة الاستخدامات والأغراض.

كما شاهد وكيل الوزارة بعض الأعمال الفنية التي نتجت عن تعاون مثمر بين مديرية التربية و التعليم، ممثلا عنها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي مع جامعة دمياط كلية التربية النوعية و كلية العلوم.

وأثنى رمضان غريب على ما استمع له من تلاوة قرآن كريم و أصوات غنائية تشدو بحب الوطن، مؤكدا أهمية تنمية ودعم ورعاية الموهوبين والمخترعين و المبتكرين، وتوفير سبل التواصل لاستكمال المسيرة.