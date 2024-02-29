استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية، والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، والمنسق الوطني لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، بمكتبه بالديوان العام؛ لبحث ومتابعة عدد من ملفات التعاون المشترك.

وحضر لقاء المحافظ ومساعد وزيرة التخطيط، كل من الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وأصحاب المشروعات الفائزة في مسابقة مبادرة المشروعات الخضراء الذكية للعام الماضي، وعدد من القائمين على جائزة التميز الحكومي.

واستعرض محافظ المنيا، خلال اللقاء، أوجه التنمية المختلفة التي تشهدها المنيا من مشروعات قومية تتماشى مع خطة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة تولي مبادرة المشروعات الخضراء اهتمامًا كبيرًا، معربا عن فخره بفوز المنيا بـ4 مراكز بمسابقة مشروعات المبادرة في نسختها الثانية خلال العام الماضي، متمنيا حصد المزيد من الجوائز خلال العام الجاري.

وأكد "القاضي"، أن المحافظة تهدف في خطتها الاستراتيجية إلى التميز لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة في إطار رعاية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجائزة مصر للتميز الحكومي وحرص الدولة على بث روح الريادة والتنافسية بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه وجه مساعد وزيرة التخطيط، الشكر للمحافظ على التعاون الكبير في جائزة التميز الحكومي ومبادرة المشروعات الخضراء الذكية، مشيدًا بما حققته المحافظة من تقدم في مسابقة المشروعات الخضراء الذكية.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تعكس الابتكار والإبداع والتميز لدى أبناء المنيا، مثمنا الدعم والمساندة من المحافظ لأصحاب المشروعات المتقدمة لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، مشيرًا إلى أن المبادرة رسالة للعالم تؤكد قدرة مصر بفكر أبنائها على المساهمة في إيجاد حلول لمشكلة التغيرات المناخية.

وأكد السفير هشام بدر، أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا غير مسبوق عالميًا، حيث تقدم حلول لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية تشارك بها في مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار.

وأوضح أن المبادرة شهدت تطورًا ملحوظًا في جودة المشروعات خلال دورتها الثانية، الأمر الذي يعكس أثر المبادرة في تغيير نمط تفكير المواطن المصري من خلال فتح باب المشاركة لجميع المواطنين، وخلق قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتي تسهم في تيسير الوصول للمستثمرين والممولين.