أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ، اليوم الخميس، عن فوز عمود جد "حتحور" بقطعة العرض المتحفي خلال شهر مارس المقبل، وذلك بأكبر عدد من الأصوات بالمسابقة الشهرية "أنت من تقرر" لاختيار قطعة العرض خلال الشهر من قبل جمهور المتحف.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن القطعة الأثرية لعمود جد "حتحور"، هي التي فازت بقطعة العرض المتحفي خلال شهر مارس المقبل، ولافتًا إلى أن عمود جد "حتحور" له تاج يمثل المعبودة حتحور بملامح أدمية وأذني بقرة، وكانت البقرة حتحور تعد أيضا رمز الأمومة والرضاعة.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن إدارة المتحف حرصت على عرض قطع أثرية مميزة تتناسب مع المناسبات العالمية التي يحتفل بها العالم خلال شهر مارس من كل عام، والتي من أبرزها يوم المرأة العالمي، ويتزامن مع هذا الشهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن القطعة الأولى كانت لفرس النهر "تاورت"، وكانت تعبر عن هيئة فرس النهر، ارتبطت بعدد من الآلهة التي كانت تمثل الأمومة والطفولة كالإلهة "ايبت" والإلهة "ررت" والالهة "حجت"، كما كانت تمثل ربات الطفولة والرضاعة. وتعد تميمة فرس النهر من التمائم الشائعة في مصر القديمة، كونها كانت تستخدم لحماية الأمهات والأطفال حتى بداية العصر الروماني.

وأكد ان القطعة الثالثة، للبقرة "حتحور"، مشيرًا إلى أن الأبقار كانت رمز للعديد من الإلهات التى ارتبطت بالامومة والرضاعة، وكانت بالنسبة لقدماء المصريين واهبات للخير والعطاء مثل حتحور وإيزيس ونوت.

ولفت إلى أن المصريون القدماء صوروا السماء على هيئة بقرة تلد الشمس كل صباح، وتتولى رضاعتها ورعايتها في رحلتها السماوية، ثم تبتلعها في الغروب حتى تعود وتلدها مرة أخرى فى الصباح.