 تشكيل فيوتشر لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز - بوابة الشروق
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تشكيل فيوتشر لمواجهة سموحة بالدوري الممتاز

محمد عاطف
نشر في: الخميس 29 فبراير 2024 - 6:04 م | آخر تحديث: الخميس 29 فبراير 2024 - 6:04 م

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق سموحة بالدوري المصري الممتاز.

ويواجه فريق فيوتشر نظيره سموحة على ستاد الإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمود شعبان، محمد ربيعة، محمود رزق، جوناثان نجويم

خط الوسط: عمرو السيسي، حساني اموراني، محمد محمود ، أيبا ، عبد الكبير الوادي

الهجوم:  علي ياسر.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد يحيى، باسم علي، علي الفيل، طارق طه، محمد نصير، علي زعزع، غنام محمد، محمد صادق، أحمد عاطف.


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