لافروف: الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان استعراض متعمد لتجاهل القوانين الدولية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان "عبارة عن استعراض متعمد للتجاهل التام للقوانين الدولية".

وأضاف لافروف، اليوم الجمعة، حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "هذا يشكل، إلى جانب التهديدات والإنذارات الأخيرة والعقوبات، صورة عامة عن جميع الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة على صعيد سياستها الخارجية. هذا أمر محزن أن نشاهده".

وأكد لافروف، عقب مباحثات مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو في مدينة أنطاليا التركية، "مثل هذا الموقف الأميركي تجاه القانون الدولي من الممكن مشاهدته في كل مكان، ومن ذلك على سبيل المثال، انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بالإضافة إلى الوضع في فنزويلا".

وحول تشكيل اللجنة الدستورية السورية، قال لافروف: "اتفقنا على الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية بالتعاون مع نظرائنا من الأمم المتحدة، وبالطبع بالاتصالات مع الحكومة السورية وقوى المعارضة. نحن واثقون من أن إنشاء اللجنة الدستورية سيساعد على بدء عملية جنيف، التي كثيرا ما يتحدث عنها زملاؤنا الغربيون وغيرهم".

وأضاف لافروف أن صيغة "أستانا" بشأن سوريا تبقى اليوم الصيغة الوحيدة الفعالة لحل العديد من المسائل المتعلقة بالتسوية السورية، بغض النظر عن محاولات منع هذه الصيغة من تحقيق نتائج.