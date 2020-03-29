ترامب: الحجر الصحي في منطقة نيويورك ليس ضروريًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت إنه لن تكون هناك حاجة لفرض حجر صحي على كامل منطقة نيويورك .

وجاء في تغريدة لترامب عبر صفحته على موقع تويتر "بناء على توصية من فريق عمل البيت الابيض للتعامل مع فيروس كورونا، وبعد التشاور مع حاكم نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت ، طلبت من مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها إصدار تحذيرات سفر قوية، يتولى إدارتها حكام الولايات، بالتشاور مع الحكومة الاتحادية".

وأضاف "حجر صحي لن يكون ضروريا".

"وسيصدر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التفاصيل الكاملة الليلة. شكرا لكم!"