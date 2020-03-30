أصدرت اللجنة الشعبية لمدينة هو تشي منه الفيتنامية، قرارا رسميا بمعاقبة المواطنين الذين لا يتبعون تدابير الوقاية والسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بما في ذلك عدم ارتداء الكمامات والماسكات الطبية في الأماكن العامة.

ووفقًا للقرار، الذي صدر بناءً على مرسوم حكومي لعام 2013، وينص على تطبيق عقوبات على المخالفين للتدابير في المجال الطبي وقت الأزمات، سيتم تغريم الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات الطبية في الأماكن العامة في العاصمة الجنوبية بغرامة تتراوح بين 100 ألف إلى 300 ألف دونج فيتنامي، أي ما يتراوح بين 4.3 إلى 12.9 دولار أمريكي.

ووفقا لشبكة "فيتنام إنسايدر" الإخبارية، يقوم رؤساء اللجان الشعبية على مستوى المقاطعة الفيتنامية ومدير إدارة الصحة بتوجيه السلطات في المقاطعة وموظفي الخدمة المدنية ومسؤولي الصحة العامة والوكالات المختصة في تنفيذ القرار.

وطلبت الحكومة الفيتنامية أن يرتدي الناس الكمامات الطبية وماسكات الوجه في الأماكن العامة المزدحمة مثل المطارات ومحطات الحافلات ومحلات السوبر ماركت، منذ 14 مارس الماضي، بسبب مخاوف من الفيروس الذي سجل 179 حالة إصابة مؤكدة، ولم يسجل أية حالات وفاة.

وبدأ تطبيق القرار من يوم الجمعة، إذ فرضت السلطات في مقاطعة هوان كيم غرامة مالية على امرأة في مدينة هانوي بقيمة 200 ألف دونج فيتنامي، ما يعادل 8.6 دولار أمريكي، لعدم ارتدائها كمامة الوجه أثناء تواجدها في منطقة عامة مزدحمة.

بالإضافة إلى ذلك، يفرض قرار مدينة هو تشي منه، غرامات على عدد من المخالفات الأخرى المتعلقة بعدم منع انتقال الفيروس بين المواطنين والتحكم في انتشاره، على وجه التحديد المؤسسات والأفراد الذين لا يتبعون القرارات المتخذة بشأن وقف العمليات التجارية والقيود المفروضة على التجمعات الكبيرة، فتتراوح الغرامات على الشركات ورجال الأعمال بين 5 ملايين و 10 ملايين دونج فيتنامي، أي ما يعادل 214.84 إلى 429.68 دولار أمريكي.

ويجبر القرار الأشخاص المشتبه في إصابتهم على الخضوع للحجر الصحي الإلزامي في المنزل، وفي حال عدم اتباعهم التعليمات سيتم إجبارهم على العزلة في المستشفيات والمراكز الطبية، وإذا قاوم المشتبه في إصابته الأشخاص المعنيون بأمر الحجر الصحي، فسيتم تغريمه ما بين 2 مليون و5 ملايين دونج فيتنامي، أي ما يتراوح بين 85.94 إلى 214.84 دولار أمريكي.

كما ينص القرار على تقديم الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس ولا يبلغون السلطات بل ويتهربون من الحجر الصحي، إلى السلطات لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم.

ووفقا للقرار يتم معاقبة الأشخاص الذين ينشرون معلومات كاذبة وأخبارًا زائفة بشأن الفيروس تتسبب في الارتباك العام، أو يرتكبون عمليات احتيال تجارية، أو يخزنون عناصر أساسية مثل الكمامات ومعقم اليدين، أو يرفعون أسعار السلع بشكل غير قانوني أثناء انتشار وباء كورونا، وفقًا للوائح.

وأفادت إحصائيات دولية أن فيروس كورونا المستجد أصاب أكثر 715 ألف شخص وقتل أكثر من 33 ألف شخص حول العالم، حتى اليوم الأحد، في الوقت الذي تعافى فيه أكثر من 150 ألف مصاب.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في مدينة هو تشي منه إلى 46 مصابا، شفي 3 منهم وخرجوا من المستشفى، أما على الصعيد الوطني، وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 179 حالة إصابة، شفي منها 21 حالة.