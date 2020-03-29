عاصي وراغب ونيشان ليدعون لمبادرة لتحية الاطباء من البلكونات

أعلن عدد من نجوم لبنان في الفن والاعلام عن مبادرة لدعم وتحية الاطباء وفرق التمريض الذين يعتبرون خط الدفاع الاول لمواجهة فيروس كورونا، واختار النجوم اليوم الاحد لتفعيل هذه المبادرة وهي وقوف المواطنين اللبنانين في شرفات المنازل والتصفيق لمدة دقيقة كاملة لكل العاملين في مجال الصحة الذين يجاهدون لمكافحة هذا الوباء.

لم تعلن اي جهة محددة تبنيها لهذه المبادرة، ويصر المشاركون فيها علي التعامل معها باعتبارها مبادرة شعبية من اللبنانيين تقديراً للتضحيات الضخمة التي يقوم بها الأطباء، الممرضات والممرضين، وعمال التنظيم في المستشفيات،و الصيادلة وكل عامل في المجال الطبي.

ومن النجوم الذين شاركوا في الدعوة لهذه المبادرة الفنان راغب علامة

والفنان عاصي الحلاني والاعلامي نيشان وعلي جابر مدير عام شبكة mbc.