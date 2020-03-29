ضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومستلزمات طبية خلال 24 ساعة

تمكن قطاع أمن المنافذ من ضبط 4 قضايا تهريب بضائع ومستحضرات تجميل ومستلزمات طبية بقيمة تعويضية 269 الف خلال 24 ساعة.

واصلت الإدارات العامة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. أسفرت جهود خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع،قطع غيار سيارات،مستحضرات تجميل،مستلزمات طبية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى 269 ألف جنيه.

كما تم ضبط 16 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح،إنتهاء فترة التصريح،دخول دائرة جمركية بدون تصريح،مخالفات مسطح مائى)، فضلا عن تنفيذ 107 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 108 مخالفة مرورية متنوعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.