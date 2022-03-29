الكرملين: التقارير بشأن تسمم رومان أبراموفيتش جزء من حرب إعلامية

وصف الكرملين التقارير التي تفيد بأن رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش، قد تم تسميمه في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنها جزء من "حرب إعلامية".

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول: "إنها جزء من حملة إعلامية وجزء من إفساد المعلومات وجزء من حرب إعلامية.. هذه التقارير غير صحيحة بكل تأكيد".

وأكد بيسكوف حضور أبراموفيتش في الجولة الأخيرة من محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي عقدت في اسطنبول اليوم الثلاثاء، رغم أنه أكد على أن أبراموفيتش ليس عضوا رسميا ضمن الوفد الروسي، ولكنه كان هناك لضمان حدوث "اتصالات معينة" بين الجانبين.

وكانت السلطات الأوكرانية نفت أمس الاثنين ما ورد في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأن العديد من أعضاء الوفد الأوكراني لمحادثات السلام التي أجريت مع روسيا في مطلع مارس، قد تعرضوا للتسمم.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الثلاثاء، عن مصادر استخباراتية أمريكية أن الأعراض التي بدت على أبراموفيتش لم تكن أكثر من تسمم غذائي عادي.