رئيس بيرو ينجو من تصويت برلماني بعزله

نجا رئيس بيرو، بيدرو كاستيو، من تصويت في البرلمان لعزله مساء أمس الإثنين، حيث لم يتمكن نواب المعارضة من جمع أصوات كافية.

ولم يتمكن البرلمان من حشد 87 صوتا من إجمالي 130 صوتا، وهو ما يلزم لعزل الرئيس، حيث لم يوافق على الإجراء سوى 55 عضوا، مقابل رفض 54، وامتناع 19 عن التصويت.

ولم يقض كاستيو، وهو قادم جديد إلى عالم السياسة، سوى ثمانية أشهر فقط من ولايته، قد نجا بالفعل من تصويت آخر لعزله.

وسعى الاقتراح، الذي روجت له أحزاب المعارضة، إلى حمل كاستيو على التنحي على أساس "القصور الأخلاقي المستمر".

وفي بداية الجلسة، التي استمرت عدة ساعات، قال كاستيو للنواب إن الاقتراح يفتقر إلى حقائق تدعمه، ويستند إلى "تقارير صحفية متحيزة ومتناقضة وغير مؤكدة" لا تقدم أدلة تثبت ارتكاب جرائم، وأضاف أنه ضحية "محاكمة إعلامية".

وعقب التصويت، قال كاستيو: "فاز المنطق العام والمسؤولية والديمقراطية".

كان كاستيو، وهو مدرس سابق في مدرسة قروية، أدى اليمين الدستورية رئيسا لبلاد نهاية يوليو الماضي بعد فوزه في الانتخابات بفارق ضئيل للغاية وبعد أسابيع من النزاعات القانونية مع كيتو فوجيموري، مرشح حزب فويرزا الشعبي اليميني المتطرف الذي خسر الانتخابات أمامه.