تمنت الإعلامية ريا أبي راشد، النصر لمصر في مباراتها أمام السنغال، اليوم الثلاثاء، قائلة: «من كل قلبي إن شاء الله النصر لمصر، هذا أمر يسعدنا لكن الدراما الهوليودية أمس غير»، في إشارة إلى صفعة ويل سميث لكريس روك بحفل جوائز الأوسكار.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن الحضور توقع أن الصفعة جزء من العرض أو تمت بالاتفاق بين الممثلين، خلال الـ3 دقائق الأولى من حدوثها، لافتة إلى أنهم تأكدوا من حدوث مشكلة بعد ظهور «سميث» بصورة غاضبة.

وأضافت: «الموقف درامي وغير متوقع، لم يستوعب أحد ما يحدث، وخاصة أن ويل خرج بعد 5 دقائق على المسرح ليقبل الأوسكار»، مشيرة إلى أن المتابعين للحدث يحاولون معرفة ما سيحدث مستقبلًا، من ردود فعل الأكاديمية.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تحقق في الواقعة، لترى ما إذا كان فعل «سميث» مخالفًأ للقوانين أم لا، موضحة أن العقوبات على الممثل الأمريكي قد تشمل سحب الأوسكار والعضوية بالأكاديمية، وقد تقرر الأكاديمية عدم توقيع أي منها.

وذكرت أن المشكلة نشبت من طرفين، الأول «روك» الذي تنمر على زوجة «سميث»، مضيفة: «هو ستاند أب كوميدي، ودورهم يلاقوا النكتة التي يمكن أن نوافق معها أو لا، لكنها لم تكن جيدة بل بايخة كتير، وردة فعل ويل سميث أوفر وزيادة عن الحد لأننا ما فينا نروج للعنف».

ونوهت إلى أن قبول فعل «سميث» النجم الكبير الذي يتسم بشعبية يروج للعنف، مستطردة: «ردة الفعل غير متوازنة، كان ممكن يخرج من الصالة ويتحدث في وقت لاحق مع روك، أو عند فوزه بالأوسكار يتحدث عن الأمر ويحكي عن زوجته ويعطي الكلمة لها لتدافع عن ذاتها شفهيًا، راح يندم ويل سميث على هذا الحدث».

ولفتت إلى أن البعض يتصور بأن حديث الفنان عن حياته الشخصية يسمح لهم بالتدخل فيها، مختتمة: «روك حكي عن زوجة سميث في حفل الأوسكار من 5 سنوات، وبعد الصفعة أثناء تقديم أفضل فيلم وثائقي ارتبك بالكلمات، لكنه رفض رفع قضية على سميث».

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع العالمية بالخلاف الذي وقع بين النجم العالمي ويل سميث، وزميله النجم كريس روك أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار على الهواء مباشرا، وذلك بعدما لكم سميث كريس عندما سخر من حلاقة شعر زوجته جادا سميث بسبب تساقط شعرها إثر إصابتها بمرض الثعلبة.