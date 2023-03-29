القوات المسلحة الأوكرانية: تصدينا لـ57 هجوما روسيا في 4 مناطق خلال يوم

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الأوكرانية تصدت لـ57 هجومًا روسيًا، خلال اليوم الماضي، في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وذكرت هيئة الأركان، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية: "خلال اليوم الماضي، شنت القوات الروسية 18 ضربة جوية و3 ضربات صاروخية ونفذت 50 هجومًا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة على مواقع قواتنا والبنية التحتية المدنية للمناطق المأهولة بالسكان".. مشيرا إلى أن احتمالية شن ضربات صاروخية وجوية في جميع أنحاء أوكرانيا لا تزال عالية.

من جانبه، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية هاجمت مستوطنات كوبيانسك وتشوهيف وخاركيف وبودوخيف في منطقة خاركيف خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى إصابة مدني وإلحاق أضرار بـ13 مبنى بالمدنية.

وقال: "طوال الساعات الماضية، استخدم الروس قذائف الهاون والمدفعية والدبابات لإطلاق النار على قرية دفوريشنا في منطقة كوبيانسك، مما ألحق أضرارًا بالمباني السكنية والمباني الملحقة، وفي المجموع تم تسجيل أكثر من 150 انفجارًا".

وأضاف أن أعمال إزالة الألغام تتواصل في المنطقة، وعلى مدار اليوم، قام خبراء التخلص من القنابل التابعون لدائرة الطوارئ الحكومية بإبطال مفعول 116 عبوة ناسفة.

وفي سياق آخر، أفاد عمدة ميليتوبول الأوكرانية إيفان فيدوروف، بسماع دوي عدة انفجارات في جميع أنحاء ميليتوبول بمنطقة زابوريجيا منذ قليل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وشدد على أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.