نتنياهو يوجه وزراء حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريح يخص علاقات إسرائيل مع أمريكا

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، وزراء حكومته وأعضاء الكنيست، بعدم الإدلاء بأي تصريح يخص العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نتنياهو إن علاقات بلاده مع واشنطن لا تتزعزع رغم الخلافات الظرفية، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الثلاثاء، على التخلي عن مقترح التعديلات القضائية؛ الذي أدى لخروج احتجاجات حاشدة في إسرائيل.

وأرجأ نتنياهو الاثنين، المقترح بعد نزول الناس بأعداد كبيرة إلى الشوارع. وقال البيت الأبيض في بادئ الأمر إنه يتعين على «نتنياهو» السعي للتوصل إلى حل وسط بخصوص المسألة.

لكن بايدن ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في رده على أسئلة للصحفيين الثلاثاء، وقال: «أتمنى أن ينفض يديه عنه»ـ في إشارة إلى قانون التعديلات الذي سيمنح الحكومة الإسرائيلية سلطة أكبر على تعيينات المحكمة العليا في البلاد.

وردا على سؤال عما إذا كانت الديمقراطية الإسرائيلية بلغت نقطة تحول، عقب بايدن: «لا أعرف ما إذا كانوا قد بلغوا نقطة تحوّل، لكنه وضع صعب ويجب عليهم إيجاد حل».

وأضاف: «آمل أن يتصرّف رئيس الوزراء على نحو يحاول فيه التوصل إلى تسوية حقيقية»، مشيرا إلى أنه لا يعتزم «في المدى القريب» دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة البيت الأبيض.

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي ما اعتبرها ضغوطا من الخارج، قائلا: «إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها، ولا تقوم على ضغوط من الخارج بما في ذلك من أفضل الأصدقاء».

وأشار إلى أنه يسعى إلى استعادة «التوازن المناسب بين الأفرع الثلاثة للحكومة» من خلال الإجماع، وأن إسرائيل لن تتخذ قرارات بناء على ضغوط خارجية.