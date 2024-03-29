تنظيم إفطار جماعي لعشائر الجوالة ببيلا في كفر الشيخ

نظم مركز شباب بيلا، حفل إفطار جماعي لأعضاء عشائر الجوالة بمركز الشباب بحضور 100 عضو من أعضاء الحركة الكشفية ببيلا، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وأشاد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة الجوالة والجوالات مثل هذه المناسبات، مؤكدا حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الأنشطة الشبابية المتنوعة لدورها المهم في تكوين شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم لاكتساب خبرات وثقافات متنوعة، مشيرا إلى أهمية دور النشاط الكشفي و الجوالة لتعزيز روح الانتماء الوطني.

وتضمن برنامج الحفل وجبة الإفطار للحضور ومجموعة من الألعاب الترويحية والمسابقات المختلفة، وعددا من فقرات الإنشاد الديني والأغاني الدينية والسمر الكشفي وتوزيع وجبات على الطريق قدمها أعضاء عشيرة مركز شباب بيلا .

قدمت فعاليات اللقاء بمركز شباب بيلا أشراف عام مصطفى غريب وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وحضور عبدالفتاح الوكيل منسق المديرية والقائد سمير خليفه المفوض العام للجمعية الكشفية ومحمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا، ومراد الأمير رئيس مجلس الإدارة والسيد عبدالمولى عضو مجلس الإدارة محمود عجيز قائد الفرق ببيلا وماهر أحمد رئيس قسم خدمات الشباب.