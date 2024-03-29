قال مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، إن المطربة فيروز تحرص على أن ترتدي فساتين من تصميمه.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "بيج تايم بودكاست" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc"، وعُرض مساء الخميس، أن فيروز أيقونة لا يمكن أن تتكرر، موضحًا أن آخر لقاء جمع بينهما كان قبل عام.

وأشار إلى أن فيروز لا تشبه أحدًا في شيء، فهي متفردة في طريقتها وطلّتها وضحكتها، موضحًا أنه لا يوجد في العالم من وصل للدرجة التي بلغتها فيروز.

ولفت صعب، إلى أن الروح التي تملكها فيروز حاليا ليست موجودة في فتاة بعمر 20 عاما، موضحا أنها تتحلى بروح شبابية.

ونوه بأن فيروز ترتدي فساتين من تصميمه منذ 30 عامًا، مشددا على أن فيروز ليست بحاجة لفستان لتُظهر جمالها، لكنها تمثل حالة في ذاتها.