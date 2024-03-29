طائرة جديدة لسلاح الجو الإندونيسي تتوجه إلى الأردن لنقل مساعدات لغزة

أقلعت طائرة جديدة من طراز "سي-130 جيه سوبر-هيركليز" تابعة لسلاح الجو الإندونيسي، متوجهة إلى الأردن، في مهمتها الافتتاحية لتسهيل توزيع مساعدات إنسانية إندونيسية على الشعب الفلسطيني في غزة.

وكان قائد القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية، الجنرال أجوس سوبيانتو، في وداع الطائرة، التي يقودها 27 فردا، فى قاعدة "حليم بيرداناكوسوما" الجوية، اليوم الجمعة، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

وقال للجنود، خلال مراسم إقلاع الطائرة "أريد منكم تنفيذ هذا الواجب النبيل بإحساس حقيقي بالمسئولية. يجب عليكم إعطاء الأولوية لعوامل الأمان وتنفيذ كل الإجراءات بطريقة دقيقة".

وكانت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، قد نفذت أمس الخميس، خمسة إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دولية استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس، شاركت في تنفيذ العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للإمارات العربية المتحدة، وطائرة تابعة لألمانيا.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة بارسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

ووفق الوكالة، ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 62 إنزالا جويا أردنيا، و104 إنزالات جوية بالتعاون مع عدد من الدول.